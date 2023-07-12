В РФ к 2030 году создадут крупные круглогодичные курорты на побережье пяти морей

Согласно поручению президента, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год.





По его словам, ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. "В планах - создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", - отметил Чернышенко.



По его словам, приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым ("Золотые Пески России" и "Саки"), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград ("Русская Балтика"), Приморский край (Владивосток, Хасанский район), - передает



Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. Там уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд частных инвестиций.



На этом же заседании замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев: - уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять порядка 30 тысяч кв. км, а протяженность прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объем инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз.



"Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Причем большинство из строящихся гостиниц - 4 и 5*. Они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе", - сказал он.



Глава региона добавил, что прирост числа отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. По его словам, уже сейчас это сдерживает ряд проектов.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что регион фиксирует спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и серфинга.



Власти Калининградской области прорабатывают проект "Русская Балтика", который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа.



Участники совещания также обсудили развитие морских курортов - "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи новых номеров. В России к 2030 году должны быть созданы круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, реализация этих проектов позволит создать не менее 44 тысяч новых гостиничных мест, - рассказал на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По его словам, ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. "В планах - создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", - отметил Чернышенко.По его словам, приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым ("Золотые Пески России" и "Саки"), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград ("Русская Балтика"), Приморский край (Владивосток, Хасанский район), - передает "Интерфакс" Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. Там уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд частных инвестиций.На этом же заседании замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев: - уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять порядка 30 тысяч кв. км, а протяженность прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объем инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз."Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Причем большинство из строящихся гостиниц - 4 и 5*. Они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе", - сказал он.Глава региона добавил, что прирост числа отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. По его словам, уже сейчас это сдерживает ряд проектов.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что регион фиксирует спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и серфинга.Власти Калининградской области прорабатывают проект "Русская Балтика", который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа.Участники совещания также обсудили развитие морских курортов - "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи новых номеров.