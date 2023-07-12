Происшествия
сегодня, 14:24
35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован
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Штрафы и лишение прав не приучили водителя не садиться за руль пьяным.
Становлянский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова сел за руль пьяным.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый раз мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1,5 года, второй раз — оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.
За третий случай ему назначено 300 часов обязательных работ, лишение водительских прав на 3 года. А автомобиль «Лада Икс Рей» был конфискован и обращен в собственность государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый раз мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1,5 года, второй раз — оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.
За третий случай ему назначено 300 часов обязательных работ, лишение водительских прав на 3 года. А автомобиль «Лада Икс Рей» был конфискован и обращен в собственность государства.
2 780
Нонка
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