35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован

Штрафы и лишение прав не приучили водителя не садиться за руль пьяным.

Становлянский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова сел за руль пьяным.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый раз мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1,5 года, второй раз — оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.



За третий случай ему назначено 300 часов обязательных работ, лишение водительских прав на 3 года. А автомобиль «Лада Икс Рей» был конфискован и обращен в собственность государства.

