Происшествия

сегодня, 14:24

35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован

Штрафы и лишение прав не приучили водителя не садиться за руль пьяным.

Становлянский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова сел за руль пьяным.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый раз мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1,5 года, второй раз —  оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.

За третий случай ему назначено 300 часов обязательных работ, лишение водительских прав на 3 года. А автомобиль «Лада Икс Рей» был конфискован и обращен в собственность государства.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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Комментарии (2)

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Нонка

45 минут назад
Куплю- ну хотя бы Ладу Х-Рей!
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Наш человек!
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