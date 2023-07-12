44-летний житель Липецкой области погиб в ДТП под Рамонью

«Лада Калина» съехала с дороги, врезалась в препятствие и опрокинулась.

Сегодня в 8.30 у дома №14 по улице Дорожной села Петровка Рамонского района Воронежской области произошло смертельное ДТП c участием липчанина.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным, 44-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с управлением, съехал с дороги, наехал на препятствие и машина опрокинулась.Водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи.«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — отмечают в пресс-службе воронежской полиции.