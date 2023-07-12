Происшествия

сегодня, 13:42

44-летний житель Липецкой области погиб в ДТП под Рамонью

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#ДТП
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44-летний житель Липецкой области погиб в ДТП под Рамонью

«Лада Калина» съехала с дороги, врезалась в препятствие и опрокинулась.

Сегодня в 8.30 у дома №14 по улице Дорожной села Петровка Рамонского района Воронежской области произошло смертельное ДТП c участием липчанина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным, 44-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с управлением, съехал с дороги, наехал на препятствие и машина опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — отмечают в пресс-службе воронежской полиции.

Фото - 36.мвд.рф
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#ДТП
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