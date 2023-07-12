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Летевший в Москву пассажирский самолет вынужденно сел в другом городе из-за птицы

63
#самолет #посадка

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 156 пассажиров.

Летевший из Новокузнецка в Москву пассажирский самолет сменил курс и вынужденно сел в в Новосибирске из-за попадания птицы в фюзеляж, - передает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Самолет направлялся из Новокузнецка в Москву. По предварительной информации, птица попала в фюзеляж во время набора высоты.

Самолет с 156 пассажирами совершил вынужденную посадку в 5 утра по московскому времени в аэропорту имени А. И. Покрышкина.

"Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту вылета организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", − заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.




63
#самолет #посадка

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