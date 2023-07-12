В России

сегодня, 12:46

В Туапсинском районе 3 человека пропали без вести во время наводнения

142
#Туапсе #наводнение #ливни

Три человека пропали без вести в затопленном ливнями Туапсинском районе Краснодарского края.

Трое человек числятся пропавшими в результате удара стихии в туапсинском районе Краснодарского края, - сообщает Оперштаб региона в своем Телеграм-канале.

Уточняется, что специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено около 300 человек и свыше 50 единиц техники.

По данным краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших нет.

Отмечается, что для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину, - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района из-за ливней ввели режим ЧС. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

Мощные ливни обрушились на российский регион в ночь на 12 июля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков затопило, - передает Lenta.ru.


142
#Туапсе #наводнение #ливни

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Минпромторг планирует исключить ликеры Jagermeister из списка параллельного импорта
#Jagermeister #параллельный импорт
Минпромторг планирует исключить ликеры Jagermeister из списка параллельного импорта

43 минуты назад

В России
Бензин Аи-92 впервые подорожал до 60 тыс. руб. за тонну
#бензин Аи-92 #цена #экономика
Бензин Аи-92 впервые подорожал до 60 тыс. руб. за тонну

сегодня, 15:47

В России
В свердловском Минздраве заявили о проблемах с производством медоборудования в РФ
#медоборудование #медицина
В свердловском Минздраве заявили о проблемах с производством медоборудования в РФ

сегодня, 15:06

В России
В РФ к 2030 году создадут крупные круглогодичные курорты на побережье пяти морей
#туризм #курорт
1
В РФ к 2030 году создадут крупные круглогодичные курорты на побережье пяти морей

сегодня, 14:22

В России
Летевший в Москву пассажирский самолет вынужденно сел в другом городе из-за птицы
#самолет #посадка
Летевший в Москву пассажирский самолет вынужденно сел в другом городе из-за птицы

сегодня, 13:31

В России
Платежный баланс РФ ушел в минус впервые с августа 2020 года
#экономика #платежный баланс
Платежный баланс РФ ушел в минус впервые с августа 2020 года

сегодня, 12:06

В России