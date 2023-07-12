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В Туапсинском районе 3 человека пропали без вести во время наводнения
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Три человека пропали без вести в затопленном ливнями Туапсинском районе Краснодарского края.
Трое человек числятся пропавшими в результате удара стихии в туапсинском районе Краснодарского края, - сообщает Оперштаб региона в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено около 300 человек и свыше 50 единиц техники.
По данным краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших нет.
Отмечается, что для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину, - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района из-за ливней ввели режим ЧС. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.
Мощные ливни обрушились на российский регион в ночь на 12 июля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков затопило, - передает Lenta.ru.
Уточняется, что специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено около 300 человек и свыше 50 единиц техники.
По данным краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших нет.
Отмечается, что для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину, - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района из-за ливней ввели режим ЧС. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.
Мощные ливни обрушились на российский регион в ночь на 12 июля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков затопило, - передает Lenta.ru.
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