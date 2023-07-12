В Липецке инспектируют крыши и подвалы

Управляющие компании проверяют перед новым отопительным сезоном.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону Госжилинспекция Липецкой области совместно с департаментом ЖКХ Липецка обследует крыши и подвалы многоквартирных домов.



Как сообщает ГЖИ, на прошлой неделе было обследовано пять многоэтажек.



«По ряду из них управляющим организациям даны рекомендации о выполнении работ, необходимых для вхождения в осенне-зимний период без сбоев. Так, в доме № 24 по улице 15 микрорайон ООО «УО «Маяк» необходимо провести ревизию инженерных сетей находящихся в подвальном помещении. В доме № 28а на той же улице ООО «УК «Проспект» нужно осмотреть крышу во время дождя и, в случае необходимости, выполнить работы по замене кровельного покрытия», — отмечают в Госжилинспекции.



Инспекционный визит также состоялся в дом №2 по улице Адмирала Макарова — но он был уже по обращению жильца. Там было выявлено захламление подвального помещения бытовым мусором.



Управляющей компании ООО УК «Малахит» выдано предписание об устранении нарушений, а также рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.