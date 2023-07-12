В России

49 минут назад

Платежный баланс РФ ушел в минус впервые с августа 2020 года

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#экономика #платежный баланс

Дефицит счета текущих операций составил 1,4 млрд долларов.

В июне 2023 года платежный баланс России ушел в отрицательную зону, - сообщил ЦБ РФ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд. Регулятор объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта, - передает РБК.

В Банке России отмечают, что подобное происходило и раньше в аналогичные периоды предыдущих лет, когда наблюдалась неблагоприятная ценовая конъюнктура отечественного экспорта.

В последний раз платежный баланс РФ уходил в отрицательную зону в августе пандемийного 2020 года. Тогда дефицит сальдо аналогично составлял 1,4 млрд долларов.

Сезонное расширение дефицита баланса первичных и вторичных доходов может быть связано не только с объявлением дивидендов, но и с ростом личных трансфертов [за рубеж], - отмечают авторы телеграм-канала "Твердые цифры".

Из данных ЦБ следует, что в июне продолжилось сокращение товарного экспорта на фоне уже восстановившегося товарного импорта. По итогам месяца импорт составил $26,1 млрд (чуть ниже уровня мая), а экспорт составил $32,5 млрд (снижение к маю на 12%), в результате чего сальдо торгового баланса по товарам составило $6,4 млрд (против $10,4 млрд месяцем ранее).

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, а наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары, - следует из пояснений ЦБ РФ.

По итогам первого полугодия 2023 года профицит баланса торговли товарами сократился до $54 млрд, что в 3,3 раза меньше, чем аналогичный показатель первого полугодия прошлого года (почти $180 млрд), - говорится в данных регулятора.

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#экономика #платежный баланс

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