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сегодня, 11:29
Фармпроизводители в РФ заявили о росте цен на субстанции из-за удорожания импортного сырья
Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году.
Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в прошлом году. По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и необходимости в условиях санкций закупать вещества через посредников, - пишет "Ъ". Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, - полагают эксперты.
По итогам января—мая относительно аналогичного периода прошлого года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в 1,5–2 раза, - заявили аналитики и участники рынка.
"Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году в среднем на 3,1%. Последний виток девальвации рубля в июне—июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но совсем негативных прогнозов аналитики не дают", - отметили специалисты.
Примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в стране в натуральном выражении вырос на 50%, до 25,3 миллиона килограмм год к году, в деньгах — на 11%, до 2,3 миллиарда долларов, - сообщает издание.
В фармацевтической компании "Герофарм" утверждают, что дополнительно на стоимость импортных веществ и материалов для выпуска субстанций в этом году влияют санкции. Не по всем позициям получается найти других поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5—2 раза выше.
В прошлом году цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; в перечень входит в том числе спрей "Снуп") были повышены в среднем всего на 9,5%, - заявили в компании.
По словам экспертов, российское производство фармацевтических субстанций ограничено небольшим масштабом местного рынка. Локализация возможна, если будет экономически выгодна и при наличии государственного субсидирования.
По итогам января—мая относительно аналогичного периода прошлого года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в 1,5–2 раза, - заявили аналитики и участники рынка.
"Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году в среднем на 3,1%. Последний виток девальвации рубля в июне—июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но совсем негативных прогнозов аналитики не дают", - отметили специалисты.
Примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в стране в натуральном выражении вырос на 50%, до 25,3 миллиона килограмм год к году, в деньгах — на 11%, до 2,3 миллиарда долларов, - сообщает издание.
В фармацевтической компании "Герофарм" утверждают, что дополнительно на стоимость импортных веществ и материалов для выпуска субстанций в этом году влияют санкции. Не по всем позициям получается найти других поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5—2 раза выше.
В прошлом году цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; в перечень входит в том числе спрей "Снуп") были повышены в среднем всего на 9,5%, - заявили в компании.
По словам экспертов, российское производство фармацевтических субстанций ограничено небольшим масштабом местного рынка. Локализация возможна, если будет экономически выгодна и при наличии государственного субсидирования.