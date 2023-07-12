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сегодня, 10:43

В МЧС заявили о вероятности деформации железной дороги в четырех федеральных округах из-за жары

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#железная дорога #РЖД #рельсы

Также не исключается перегрев трансформаторных подстанций.

Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах России могут возникнуть проблемы с деформацией железнодорожного полотна, - рассказали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

ВНИИ ГОЧС сообщил, что температура будет выше климатической нормы на 3–8°C в течение текущей недели в южных субъектах Уральского федерального округа, а также в регионах Приволжского (Башкирия, Оренбургская область), Сибирского (Омская, Томская, Новосибирская области) и Южного (Астраханская область) федеральных округов.

"В Этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — отмечается в сообщении.

Накануне режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за аномальной жары. В регионе вероятна засуха. В апреле–июне в Новосибирской области уже зафиксировали почвенную и атмосферную засуху из-за дефицита осадков и повышения температуры, - пишут "Известия".
49
#железная дорога #РЖД #рельсы

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