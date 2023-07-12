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На Кубани в четырёх населённых пунктах Туапсинского района ввели режим ЧС из-за ливней

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#режим ЧС #ливни #непогода #Кубань

Из зон затопления людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней.

"В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", - говорится в Телеграм-канале Оперштаба Краснодарского края.

По данным на 9:02, сильный дождь шел в Небугском сельском поселении. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла.

Частично подтоплены дома в Горском, Дефановке, Джубге. Также затоплены ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

В следствие сильных осадков на территории Туапсинского района произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. На данный момент реки находятся в русле. Осадки прекратились.

На месте работают оперативные группы администрации района, МЧС Кубани и Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

Существовала угроза подтопления 3 населенных пунктов п. Тенгинка, п. Лермонтово и п. Новомихайловка.

Проведена эвакуация из лесного массива зарегистрированной туристической группы в количестве 40 человек, из них 37 детей. Ожидают автобус для транспортировки в Лабинск.

На автомобильной дороге А147 в поселке Новомихайловка сошел сель. Организованно реверсивное движение.

В ликвидации привлекается группировка РСЧС 158 человек и 42 единицы техники.

На территории Краснодарского края, в том числе в Сочи, действует штормовое предупреждение. В превентивных целях в Туапсинский район дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В составе группировки 35 спасателей, 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства, - сообщает МЧС по региону.

Работы в п. Мирный Федеральной территории Сириус продолжаются. На данный момент остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений, - отмечается в сообщении.

Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению в круглосуточном режиме. Проводят работы по откачке воды, а также перевозят из подтопленных районов людей при помощи плавсредств. К ликвидации последствий непогоды привлечено 174 человека и 66 единиц техники.
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#режим ЧС #ливни #непогода #Кубань

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