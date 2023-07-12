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66-летний мужчина погиб при пожаре в Грязях

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#МЧС #пожар
66-летний мужчина погиб при пожаре в Грязях

Жилой дом загорелся утром 11 июля.

Утром 11 июля в Грязях на улице Зеленой загорелся жилой дом площадью 150 квадратных метров. В пожаре погиб 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь уничтожил кровлю дома, пристройки к нему и треть имущества. Пожар тушили четыре пожарных расчета и два добровольца.

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В то же утро в селе Синдякино Хлевенского района огонь повредил внутреннюю отделку жилого дома, но пожарные успели отстоять две надворные постройки. В Задонске на улице Бебеля сгорел моторный отсек автомобиля «Лада Калина», а на 13-м километре автодороги «Лев Толстой — Данков» - грузовик «КамАЗ».
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#МЧС #пожар

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