Липчанин нашёл телефон и перевёл со счёта его владельца 130 000 рублей

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

36-летний липчанин нашёл телефон и похитил с банковского счёта его 40-летнего владельца 130 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый пояснил, что во время прогулки нашёл мобильный телефон, который не был защищён паролем. Мужчина обнаружил, что к абонентскому номеру привязан банковский счет, на котором находилось 130 000 рублей.



Мужчина перевёл 100 000 рублей на счет подруги, 29 000 рублей – своему другу. Оставшиеся 1000 рублей он потратил на оплату продуктов и спиртного в магазине.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.