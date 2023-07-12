Происшествия

сегодня, 09:32

Липчанин нашёл телефон и перевёл со счёта его владельца 130 000 рублей

2 829
#кража
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Липчанин нашёл телефон и перевёл со счёта его владельца 130 000 рублей

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

36-летний липчанин нашёл телефон и похитил с банковского счёта его 40-летнего владельца 130 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый пояснил, что во время прогулки нашёл мобильный телефон, который не был защищён паролем. Мужчина обнаружил, что к абонентскому номеру привязан банковский счет, на котором находилось 130 000 рублей.

Мужчина перевёл 100 000 рублей на счет подруги, 29 000 рублей – своему другу. Оставшиеся 1000 рублей он потратил на оплату продуктов и спиртного в магазине.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
2 829
#кража
1

Комментарии (2)

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Бабка вторая

сегодня, 11:26
Это он не приложение открыл без пароля, а смс на номер 900 отправил. Может деньги вернут и отделается условно
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Бабка Первая)

сегодня, 10:37
Ничё не понимаю. Ну, телефон ладно, а приложение какого банка может открываться без пароля?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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