Сегодня в Липецке: город наводняют видеокамерами и кто у нас перерабатывает больше всех

Рассказываем всё необходимое про наступившую среду.

Второй день подряд

Погода в Липецке будет точь-в-точь как вчера: сухо и прохладно. Температура не поднимется выше 20-22 градусов, дожди не ожидаются.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на площади Победы, 8; улицах 8 Марта, 17, 17/2; Комсомольской, 22; Котовского, 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Крайней, 4, 9; Школьной, 24.







Без воды также останутся жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Дубинина, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Школьной.



Отключения света



Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградской, 18а, 18б, 24, 31, 42; Воронежской 1-й, 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 - 61; Воронежской 2-й, 1 - 16, 25; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, Добровской, 20; 52а; Донской, 27; Киевской, 16а; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; переулков Верещагина, 2 – 4, 7 – 21б; Верхнего 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымского, 2, 4, 6, 8; Ушакова, д. 4, 5, 6, 8; Фруктового, 1а.

Полностью обесточат улицы Бурлакова, Воровского, Даргомыжского, Гвардейскую, Песчаную, Чехова, Чкалова, Ярославскую.







В это же время не будет электричества в садоводчествах «Дачном3», 1047, 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971; «Дачном 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340; «Дачном 5»; «Студёновском, 110, 110а/155, 162, 178.

Пробки

Первый затор, обозначенный на электронной карте красным цветом, появился сегодня в Липецке в 5:30 на улице Неделина. На проспекте Победы, улицах Московской, Гагарина, Катукова, Циолковского, Студёновской и других видимо-невидимо жёлтых участков. Город просыпается и движение с каждом минутой замедляется. Выход только один – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Желаем вам доехать с ветерком.

Праздники на дом (6+)

В Липецке продолжают доставлять праздник в честь 320-летия города на дом липчанам т.е. во дворы по месту жительства.







Сегодня музыкальные и танцевальные номера, песни, конкурсы и многое другое порадуют жителей Опытной станции во дворе школы №14 (Боевой проезд, 24а). Гуляния пройдут также во дворах школ №№ 33 (ул. Шубина, 15), 60 (Осканова,4), а ещё во дворе дома на улице Петра Смородина, 14.

«Нижний парк сквозь века» (6+)

Сегодня можно прогуляться по Нижнему парку в сопровождении всезнающего экскурсовода, который расскажет много любопытного.

Экскурсия «Нижний парк сквозь века» начнётся в 18:00, сбор у путевого домика Петра I. Сотрудник туристского-информационного центра Липецка расскажет об истории популярного места отдыха у липчан – от петровских времён и до наших дней. Особое внимание будет уделено истории липецкого курорта.







Участие в экскурсии бесплатное, но необходима предварительная запись по телефону 8 (991) 218 1221.

Обсуждаем кино (16+)

Любители более спокойного отдыха сегодня могут не наматывать километры по историческим местам, а тихо уединиться с единомышленниками в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на заседании КинолентаКлуба.

В 19:36 здесь начнут обсуждать киноленту «На последнем дыхании», снятую во Франции в 1960 году. Это дебютный фильм оскароносца Жана-Люка Годара, впоследствии снявшего такие фильмы, как «Имя Кармен», «История кино», «Моцарт навсегда». В 2011 году он получил статуэтку от американской Киноакадемии за вклад в развитие кино.



Кадр из кинофильма



«На последнем дыхании» - это история про прожигателя жизни, который убил полицейского и промышлял другими преступлениями, чтобы скопить денег и сбежать в Италию. В центре повествования – судьба девушки, которая испытывает необъяснимое влечение к отрицательному герою и вынуждена хлебнуть горя вместе с возлюбленным.

Вход на мероприятие – любая поддержка пространства.

«Принцесса на горошине» (0+)

Не будут забыты сегодня и юные зрители. Для ребятишек в той же «Библиотеке» сегодня в 18:31 устроят кукольный спектакль «Принцесса на горошине».



Фото vk.com



Сюжет сказки всем хорошо известен, только настоящая принцесса сможет почувствовать маленькую помеху сквозь десятки перин. Добавить в классическую постановку нотки своего фирменного юмора и частичку авторского видения постарается липецкие Театр Маленьких марионеток.

«Большой брат» следит

Вчера GOROD48 сообщил, что у уличных видеокамер, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, появилась новая функция: они могут запечатлеть езду с непристёгнутым ремнём безопасности, за что виновному прилетит «письмо счастья» со штрафом в 1000 рублей. За разговор по телефонуво время управления автомобилем – 1 500 рублей.

Но и это ещё не всё. Камеры уличного наблюдения начали устанавливать в парке Победы. Сейчас монтируют 46 камер от входа со стороны улицы Полиграфической до эстрады. А всего за порядком в парке скоро будут следить более 100 «всевидящих глаз».







Сейчас в Липецкой области уже почти 9 600 камер. А скоро будет больше 10 тысяч…

Что вы знаете о «Домострое»?

Сегодня у жителей и гостей Липецка последняя возможность подать заявку на участие в развлекательном квесте о семейных укладах и традициях.

Сама игра-квест пройдёт завтра, 13 июля, в 18:00 в Управлении ЗАГС и архивов Липецкой области (ул. Ленина 28). Участникам предстоит исследовать 10 игровых локаций, где узнают много нового о древних семейных традициях и праздниках. Игрокам предстоит вспомнить знания, полученные ещё в школе, чтобы ответить на различные вопросы.







Для игры необходимо собрать команду от 2 до 5 человек. Одиночки будут объединены в одну команду. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Маркетологи, врачи и учителя перерабатывают больше всех

Вчера в нашей рубрике мы рассказывали о сверхурочной работе, о том, как она должна оплачиваться и о привлечении к ней сотрудников только с их личного согласия. Но на деле всё оказывается не так просто. Только 32 % липчан заявили, что им не приходится работать сверх установленного графика. Об этом говорит новый опрос SuperJob. Систематически перерабатывают 54% опрошенных, причём дополнительно тратить на выполнение служебных задач приходится до трети официального рабочего времени.

Чаще всего вынуждены задерживаться на работе маркетологи – 75 % опрошенных заявили об этой проблеме, врачи – 62%, учителя – 60%. Людям в белых халатах приходится перерабатывать на 40% от нормы, педагогам – на 30-35%.







Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей их 40%, то среди липчан с зарплатой свыше 80 тысяч рублей — только 28%.



Дорогие липчане! Как говорится, работа – волк, но её всё равно ловить и выполнять – урочно или сверхурочно. Но при этом нужно найти время и на новости окружающего мира, ведь без этого в современной жизни никак. Липчанам сделать это просто – всё новости собраны в одном месте на GOROD48, остаётся просто зайти и прочитать. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.