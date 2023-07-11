Учебный «Урал» загнал на газон «десятку» с восклицательным знаком

Утром 11 июля на кольцевой развязке улиц Металлургов и 9 Мая столкнулись грузовик «Урал» и «ВАЗ-2110».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.



- Предварительно установлено учебный грузовой автомобиль «Урал» двигался по кольцу в тот момент, когда с внутренней полосы развязки решил выехать автомобиль «ВАЗ», - рассказали в полиции.



Очевидцы сообщают, что грузовик затолкал «десятку» на клумбу кольцевой развязки. Водители наблюдали «ВАЗ» на клумбе почти пол дня.

