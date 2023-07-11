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Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м

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#налоги #бюджет

Долги компаний перед бюджетом в 2022 году выросли на 545 млрд рублей (на 27,5%) по сравнению с 2021-ым, достигнув 2,5 трлн рублей. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год, с которым ознакомились «Известия».

В основном задолженность увеличилась по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями.
Увеличение совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

В большинстве случаев возникновение задолженности свидетельствует о проблемах в той или иной организации, которые нужно решать на месте, сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Прогнозировать вырастут или снизятся долги бизнеса перед бюджетом в 2023 году сложно из-за высокой экономической и геополитической неопределенности, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Риски возникновения задолженности по налогам существуют всегда, поскольку основные причины ее образования — несвоевременное перечисление текущих платежей и доначисления по результатам контрольных мероприятий, заявили «Известиям» в Счетной палате.

В условиях перехода с 1 января на Единый налоговый счет (ЕНС) и из-за нового порядка зачисления платежей Счетная палата не может точно оценить ситуацию с изменением общего объема налоговой задолженности, добавили в ведомстве.

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#налоги #бюджет

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