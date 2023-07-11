В районе Дикого отключат холодную воду

12 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – без холодной воды останутся почти два десятка улиц.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 4, 9 по улице Крайней. Цистерна с водой подъедет по адресу: площадь Победы, 8.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого – дома №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 1 по улице Кочубея, котельная МУП «Липецктеплосеть», частный сектор улиц Верхней, Пригородной, Кирова, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Комсомольской, Джамбула, Чаплыгина, Школьной, Дубинина, Кочубея, Кооперативной, Котовского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Котовского, 19.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



12 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2 – 4, 7 – 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в переулке Верхнем, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 – 61 по улице 1-й Воронежской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18а, 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, №№ 1 - 16, 25 по улице 2-й Воронежской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского, №№ 1 – 8а, 10, 12, 14 по улице Нахимова, №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское», №№ 1047, 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971 в садоводчестве «Дачный-3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный-4». В эти часы также обесточат улицы Даргомыжского, Воровского, Чкалова, Ярославскую, Бурлакова, Гвардейскую, Песчаную, Чехова, садоводчество «Дачный-5».



