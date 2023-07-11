Цена бензина Аи-92 на бирже бьет рекорд четвертый день подряд

В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.





Прирост в цене за сутки составил 0,4%. Предыдущий исторический максимум был достигнут накануне, 10 июля Аи-92 стоил 59,198 тысячи рублей за тонну, - пишет



В свою очередь, бензин Аи-95 прибавил 0,2% в стоимости — показатель установился на уровне в 66,096 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо торговалось по 52,088 тысячи рублей за тонну (+0,4%), топочный мазут — 19,5 тысячи рублей за тонну (+5,7%).



Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 2,5%, до 65,044 тыс. рублей за тонну, - передает



Стоимость сжиженного углеводородного газа увеличилась на 1,4%, до 22,164 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого топлива, оно подешевело на 4%, до 16,791 тыс. рублей за тонну Биржевая цена бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России четвертый торговый день подряд обновляет рекорд, 11 июля его стоимость составила 59,551 тысячи рублей за тонну, - говорится в данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.Прирост в цене за сутки составил 0,4%. Предыдущий исторический максимум был достигнут накануне, 10 июля Аи-92 стоил 59,198 тысячи рублей за тонну, - пишет "Парламентская газета" В свою очередь, бензин Аи-95 прибавил 0,2% в стоимости — показатель установился на уровне в 66,096 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо торговалось по 52,088 тысячи рублей за тонну (+0,4%), топочный мазут — 19,5 тысячи рублей за тонну (+5,7%).Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 2,5%, до 65,044 тыс. рублей за тонну, - передает ТАСС Стоимость сжиженного углеводородного газа увеличилась на 1,4%, до 22,164 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого топлива, оно подешевело на 4%, до 16,791 тыс. рублей за тонну