Бизнес

сегодня, 15:53

ООО «Трейд Дом» : услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации на выборах 2023

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#Выборы 2023
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Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Дом» (ИНН 4825084224) сообщает о своей готовности на равных условиях оплаты выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов и их последующему размещению на конструкциях наружной рекламы при проведении выборов зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 114 «Липецкая область – Липецкий одномандатный избирательный округ» 10 сентября 2023 года.

Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:

Информационный материал формата 3 х 6 м.

баннерное полотно – 278 р./кв.м.

виниловая пленка – 334 р./кв.м.

Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.

скроллерная бумага – 830 р./кв.м.

баннерное полотно – 278 р./кв.м.

Информационный материал формата 3 х 1,4м.

Баннерное полотно – 278 р./кв.м.

Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, пом. 7 т. 8 (4742) 227911, 227912 e - mail brand@megakom48.ru

Цены действительны с 12.08.2023 года.

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#Выборы 2023
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Общество

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