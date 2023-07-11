Общество
сегодня, 14:33
В центре города из люка текут канализационные стоки: забит коллектор
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На улице Фрунзе, где недавно уложили новый асфальт, из люка текут канализационные стоки.
— Стоки с соответствующим запахом. Течет, наверное, уже неделю, — говорят жители улицы.
В ООО «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что у дома № 15 по улице Фрунзе забился коллектор. Прочисткой канализационной линии занята аварийная бригада. Проблема будет устранена в ближайшее время.
Энергетики добавили, что каждый день им приходится устранять от 15 до 25 засоров на сетях водоотведения. Чаще всего из них достают тряпки и влажные салфетки.
«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительных смесей, наполнителей туалетов для животных, тряпок, влажных салфеток, полотенец из нетканых материалов и прочий нерастворимый мусор может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», —напоминают в энергокомпании.
— Стоки с соответствующим запахом. Течет, наверное, уже неделю, — говорят жители улицы.
В ООО «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что у дома № 15 по улице Фрунзе забился коллектор. Прочисткой канализационной линии занята аварийная бригада. Проблема будет устранена в ближайшее время.
Энергетики добавили, что каждый день им приходится устранять от 15 до 25 засоров на сетях водоотведения. Чаще всего из них достают тряпки и влажные салфетки.
«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительных смесей, наполнителей туалетов для животных, тряпок, влажных салфеток, полотенец из нетканых материалов и прочий нерастворимый мусор может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», —напоминают в энергокомпании.
9 1687
эх
Лена
парторг
Мало ли
Ну, Ну..
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