Общество

сегодня, 14:33

В центре города из люка текут канализационные стоки: забит коллектор

9 1687
#канализация
1
В центре города из люка текут канализационные стоки: забит коллектор
На улице Фрунзе, где недавно уложили новый асфальт, из люка текут канализационные стоки.

— Стоки с соответствующим запахом. Течет, наверное, уже неделю, — говорят жители улицы.

В ООО «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что у дома № 15 по улице Фрунзе забился коллектор. Прочисткой канализационной линии занята аварийная бригада. Проблема будет устранена в ближайшее время.

Энергетики добавили, что каждый день им приходится устранять от 15 до 25 засоров на сетях водоотведения. Чаще всего из них достают тряпки и влажные салфетки.







«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительных смесей, наполнителей туалетов для животных, тряпок, влажных салфеток, полотенец из нетканых материалов и прочий нерастворимый мусор может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», —напоминают в энергокомпании.
9 1687
#канализация
1

Комментарии (9)

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эх

сегодня, 18:04
толи еще будет, меньше жрать и гадить надо, тогда и канализации будут работать
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Лена

сегодня, 16:36
А на заводской площади( за киосками) уже почти полгода канализация течёт, все ходят и ездят по зловонным лужам, а администрация города с хозяевами магазинов договориться никак не могут( якобы)
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парторг

сегодня, 15:47
Попсикакий, (Техническая инфраструктура города не меняется с 70-80 годов прошлого века,) Скажи спасибо коммунистам,что такую инфраструктуру построили.
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Мало ли

сегодня, 15:39
А дорожники при ремонте туда ничего не затолкали?
ответить

Ну, Ну..

сегодня, 15:19
Там откачают, на Ковалева отвезут. Вот кто же их так крышует, фикалийвозов этих???? Пять лет не можем добиться новой канализации. Уже и люки закапывали, самосвалы земли, камней сгружали. Эти как возили, так и возят. Какой-нибудь ушлый журналист взялся, да и разобрался, кто там деньги на го..е лопатой * . Да такие только в кино бывают(((
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Ванька Грозный

сегодня, 15:09
Красотища-то какая , лепота !!
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Гость

сегодня, 14:55
А нельзя ли канализационный трубы диаметром раза в три больше использовать, так как и ливневки?
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Мимо проходил

сегодня, 14:52
Так надо дорогу перекопать ,это девиз липецкой области
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Попсикакий

сегодня, 14:52
Техническая инфраструктура города не меняется с 70-80 годов прошлого века, а нагрузка растет кратно, как итог духи из канализации ко дню города.
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