В центре города из люка текут канализационные стоки: забит коллектор

На улице Фрунзе, где недавно уложили новый асфальт, из люка текут канализационные стоки.— Стоки с соответствующим запахом. Течет, наверное, уже неделю, — говорят жители улицы.В ООО «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что у дома № 15 по улице Фрунзе забился коллектор. Прочисткой канализационной линии занята аварийная бригада. Проблема будет устранена в ближайшее время.Энергетики добавили, что каждый день им приходится устранять от 15 до 25 засоров на сетях водоотведения. Чаще всего из них достают тряпки и влажные салфетки.«Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительных смесей, наполнителей туалетов для животных, тряпок, влажных салфеток, полотенец из нетканых материалов и прочий нерастворимый мусор может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», —напоминают в энергокомпании.