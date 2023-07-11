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В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

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#падение с высоты #дети

В одну из больниц Екатеринбурга госпитализировали годовалого ребенка. Малыш выпал из окна пятого этажа.

В Екатеринбурге годовалый малыш выпал из окна пятого этажа общежития на улице Титова, - передает "Уралинформбюро".

По информации СУ СКР по Свердловской области, в момент падения ребенка из окна в комнате помимо него находились 36-летний мужчина, его 38-летняя сожительница и ее трехлетняя дочь – сестра мальчика.

"При этом взрослые после употребления алкоголя спали, а младший ребенок, предоставленный сам себе, играл на диване. По имеющимся данным, в какой-то момент мальчик подобрался к открытой настежь створке окна, после чего выпал на улицу. При падении он получил тяжелые травмы, в связи с чем был госпитализирован в медучреждение, где ему в настоящее время оказывается необходимая помощь", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем в следственном управлении опровергли ранее озвученную в СМИ информацию о том, что мальчика умышленно выбросил из окна сожитель его матери: "По предварительным данным, сведений о том, что ребенок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется".

В результате ребенок получил множество травм и был госпитализирован. Сведений о его состоянии пока не поступало, - передает РЕН ТВ.

Трехлетнюю сестру пострадавшего мальчика после случившегося поместили в спецучреждение. Мать детей и ее сожителя привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Следователи выясняют все подробности инцидента.
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#падение с высоты #дети

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