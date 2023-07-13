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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮРО ZROBIM ARCHITECTS

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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮРО ZROBIM ARCHITECTS

Проект ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ расположен в 6 км от Липецка, вдоль Воронежского шоссе. В скором времени на территории площадью 80 гектаров разместятся таунхаусы, ситихаусы, индивидуальные жилые дома и собственный парк на 17 гектаров, который гармонично свяжет урбанистическую и природную части проекта.

Инициаторами и создателями проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ является компания ПОЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ. Проект был разработан совместно с международным архитектурным бюро ZROBIM architects. Также были задействованы известные специалисты из сферы дизайна и благоустройства территорий из Москвы и Санкт-Петербурга. 

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Весь участок, на котором расположился проект, будет разделен на 5 жилых кварталов, каждый из которых будет иметь доступ к природе и общественным пространствам.

Создатели кварталов стремились спроектировать их разнообразными и отличающимися друг от друга. В результате каждый из них получится уникальным словно опечаток пальца. 


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ИНФРАСТРУКТУРА

При разработке проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ особое внимание было уделено созданию городской инфраструктуры, которая обеспечит комфортную жизнь за городом.

Помимо жилой застройки, общей площадью 220 000 м², на территории разместятся: школа, 2 детских сада, а также 15 000 м² коммерческих площадей, на которых будут расположены: супермаркет, магазин здорового питания, аптека, пункты доставки, ресторан с видом на озеро, лаунж-бар, гастробистро, ивент пространство и арт-книжный.

КВАРТИРЫ (ТАУНХАУСЫ)

В данный момент на этапе строительства находится первая очередь Первого квартала проекта, сдача которой запланирована на конец 2023 года. 

В отделке фасадных решений Первого квартала были использованы три основных материала: ригельный кирпич, штукатурный (мокрый) фасад и двойной стоячий фальц. Важный акцент при выборе материалов был сделан как на их визуальной, так и тактильной составляющей. Все вместе это позволяет создать уникальный уличный ландшафт.

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ПАРК ПЛОЩАДЬЮ 17 ГЕКТАРОВ

Главной точкой притяжения для будущих жителей и гостей проекта станет парк площадью 17 гектаров, словно нитью связывающий природную и урбанистическую части проекта. Здесь можно будет как активно провести время за занятием различными видами уличного спорта, так и устроить себе более размеренный и спокойный отдых на природе.

Парковая зона также станет местом для культурного и творческого развития. На ее территории будут проводиться фестивали и выставки современного искусства. Поэтому каждый сможет найти здесь что-то для себя и выбрать подходящее занятие по душе.


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«Мы уверены, что ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ станут для вас местом, где вы будете чувствовать себя комфортно и найдете близких по духу людей. Мы будем рады видеть вас среди наших жителей и надеемся на успешное сотрудничество и крепкую долгую дружбу»..

Команда проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ

Более детальную информацию о проекте можно получить

по номеру: 8 (800) 300-89-93 или написав на почту: info@parkovye-kvartaly.ru

Следить за новостями проекта можно в социальных сетях:

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Реализация проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ осуществляется за счет собственных средств компании – без привлечения денежных средств участников долевого строительства. При этом, проект воплощается на основании Проекта планировки территории земельного участка, утверждённого постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой области №649 от 04.10.2022 г., опубликовано в официальном источнике – газета Сельская НИВА №40 (8705) от 06.10.2022 г.

Застройщик ООО «Поле Девелопмент»

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