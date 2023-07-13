В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮРО ZROBIM ARCHITECTS

Инициаторами и создателями проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ является компания ПОЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ. Проект был разработан совместно с международным архитектурным бюро ZROBIM architects. Также были задействованы известные специалисты из сферы дизайна и благоустройства территорий из Москвы и Санкт-Петербурга.

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Весь участок, на котором расположился проект, будет разделен на 5 жилых кварталов, каждый из которых будет иметь доступ к природе и общественным пространствам.

Создатели кварталов стремились спроектировать их разнообразными и отличающимися друг от друга. В результате каждый из них получится уникальным словно опечаток пальца.









ИНФРАСТРУКТУРА

При разработке проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ особое внимание было уделено созданию городской инфраструктуры, которая обеспечит комфортную жизнь за городом.

Помимо жилой застройки, общей площадью 220 000 м², на территории разместятся: школа, 2 детских сада, а также 15 000 м² коммерческих площадей, на которых будут расположены: супермаркет, магазин здорового питания, аптека, пункты доставки, ресторан с видом на озеро, лаунж-бар, гастробистро, ивент пространство и арт-книжный.

КВАРТИРЫ (ТАУНХАУСЫ)

В данный момент на этапе строительства находится первая очередь Первого квартала проекта, сдача которой запланирована на конец 2023 года.

В отделке фасадных решений Первого квартала были использованы три основных материала: ригельный кирпич, штукатурный (мокрый) фасад и двойной стоячий фальц. Важный акцент при выборе материалов был сделан как на их визуальной, так и тактильной составляющей. Все вместе это позволяет создать уникальный уличный ландшафт.





ПАРК ПЛОЩАДЬЮ 17 ГЕКТАРОВ

Главной точкой притяжения для будущих жителей и гостей проекта станет парк площадью 17 гектаров, словно нитью связывающий природную и урбанистическую части проекта. Здесь можно будет как активно провести время за занятием различными видами уличного спорта, так и устроить себе более размеренный и спокойный отдых на природе.

Парковая зона также станет местом для культурного и творческого развития. На ее территории будут проводиться фестивали и выставки современного искусства. Поэтому каждый сможет найти здесь что-то для себя и выбрать подходящее занятие по душе.









«Мы уверены, что ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ станут для вас местом, где вы будете чувствовать себя комфортно и найдете близких по духу людей. Мы будем рады видеть вас среди наших жителей и надеемся на успешное сотрудничество и крепкую долгую дружбу»..

Команда проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ

Более детальную информацию о проекте можно получить

по номеру: 8 (800) 300-89-93 или написав на почту: info@parkovye-kvartaly.ru

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Реализация проекта ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ осуществляется за счет собственных средств компании – без привлечения денежных средств участников долевого строительства. При этом, проект воплощается на основании Проекта планировки территории земельного участка, утверждённого постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой области №649 от 04.10.2022 г., опубликовано в официальном источнике – газета Сельская НИВА №40 (8705) от 06.10.2022 г.

Застройщик ООО «Поле Девелопмент»

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