В России
15 минут назад
Пропавшая в Челябинской области школьница найдена убитой
Подозреваемый в совершении убийства 12-летней девочки задержан.
Тело 12-летней школьницы, пропавшей 9 июля в городе Сим Челябинской области, нашли с ножевыми ранениями в лесу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении местного жителя.
По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего спрятал тело в лесном массиве, - говорится в сообщении СК РФ по региону.
Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, - отмечается в пресс-релизе.
Уточняется, что подозреваемый уже сознался в содеянном.
Девочку двое суток искали полиция и волонтеры. Вечером в воскресенье она возвращалась из парка домой и пропала.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении местного жителя.
По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего спрятал тело в лесном массиве, - говорится в сообщении СК РФ по региону.
Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, - отмечается в пресс-релизе.
Уточняется, что подозреваемый уже сознался в содеянном.
Девочку двое суток искали полиция и волонтеры. Вечером в воскресенье она возвращалась из парка домой и пропала.