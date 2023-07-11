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15 минут назад

Пропавшая в Челябинской области школьница найдена убитой

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#убийство #дети

Подозреваемый в совершении убийства 12-летней девочки задержан.

Тело 12-летней школьницы, пропавшей 9 июля в городе Сим Челябинской области, нашли с ножевыми ранениями в лесу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении местного жителя.

По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего спрятал тело в лесном массиве, - говорится в сообщении СК РФ по региону.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, - отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что подозреваемый уже сознался в содеянном.

Девочку двое суток искали полиция и волонтеры. Вечером в воскресенье она возвращалась из парка домой и пропала.
41
#убийство #дети

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