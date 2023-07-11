В России

56 минут назад

С 11 июля вступили в силу ограничения водительских прав уклонистов

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#уклонисты #управление автомобилем

Из документа следует, что решение об ограничении права управления автомобилем будет внесено в реестр воинского учета.

Сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Соответствующий приказ МВД России вступил в силу 11 июля, - сообщает ТАСС.

Документ был опубликован 30 июня. Согласно утвержденным нормам, в силу он вступает 11 июля. В соответствии с приказом решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета.

"В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ <...> информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции", - говорится в приказе.

Отмечается, что ограничение будет отменено после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Как отмечал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. По его словам, информационная база обновляется каждый день.

Снимут ограничение в случае явки в военкомат или, например, если будет удовлетворена жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке. Соответствующее решение должно появиться в реестре воинского отчета, - передает РБК.
25
#уклонисты #управление автомобилем

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