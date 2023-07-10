В регионах зафиксирован дефицит анестезиологов, неврологов и психиатров

«Известия» выяснили, каких врачей чаще всего не хватает в российских регионах. Большинство опрошенных субъектов с острой нехваткой медиков пожаловались на дефицит анестезиологов-реаниматологов.

Например, в Карачаево-Черкесии обеспеченность такими специалистами составляет всего 51,5%. Владимирской области требуется 60 таких врачей. Анестезиологи остро нужны в Забайкальском крае, Дагестане, Адыгее, их не хватает также в Липецкой, Калининградской и других областях.



О нехватке неврологов заявили Подмосковье, Краснодарский край и еще семь регионов. Офтальмологи требуются в Калужской, Тульской областях и еще девяти из ответивших регионов. Нехватку психиатров в КЧР оценили в 26,5%, а психиатров-наркологов — в 38,5%. Еще семь регионов не уточнили долю, но сообщили о нуждаемости в таких врачах.



По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, сейчас по всей стране открыто 1498 вакансий на должность анестезиолога-реаниматолога, при этом размещено всего 592 резюме. Соотношение вакансий и резюме на должность невролога 2190 и 471, психиатра — 943 и 348, нарколога — 298 и 136, офтальмолога — 1628 и 291. Подробнее читайте в материале «Известий»:



