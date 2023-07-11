Общество

вчера, 17:06

Липчан спросят о качестве медицинских и образовательных услуг

21 1109
#социология
7
Липчан спросят о качестве медицинских и образовательных услуг

В рамках традиционного выборочного наблюдения у жителей Липецкой области также поинтересуются, насколько их устраивает качество и доступность социальных услуг и помощь в содействии занятости, сообщает Липецкстат. 

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения будет проводиться в Липецкой области с 19 июля по 7 августа 2023 года. В обследование включены 445 домашних хозяйств, расположенных в Липецке, Ельце, Грязях, Данкове, Лебедяни, в семи сельских населенных пунктах Грязинского, Добринского, Добровского, Задонского, Измалковского, Краснинского и Становлянского районов. Отбор домашних хозяйств, подлежащих наблюдению, осуществлял Росстат. На вопросы анкетирования будут отвечать домашние хозяйства, участвующие в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств на постоянной основе.

Участников исследования спросят о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания. Опрос проведут специально уполномоченные работники – интервьюеры. Со слов респондентов интервьюеры заполнят бланки форм наблюдения. При проведении обследования будут опрошены все члены домохозяйств в возрасте 16 лет и старше. За детей в возрасте до 16 лет дадут информацию родители или опекуны. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.

Результаты наблюдения используют для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг. 
21 1109
#социология
7

Комментарии (21)

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Астматик

вчера, 22:21
Жду анализ крови., специфический иммуноглобулин Е, 2,5 месяца ещё не готово!!! То реактивов нет, то много анализов, смехдержава!
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Леся

вчера, 21:36
Алексей Гутовский, и что с этим обследованием делать? Лечение никто не назначит. И из личного опыта, проходила обследование в платной уважаемой клинике (нужно было срочно перед операцией в столице) так выдали такой результат узи, что глазам не поверила. Начали разбираться, а врач тупо не разобрала показания аппарата. Вот и за свои кровные качественно не обследуешься. Увы
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Леся

вчера, 21:29
Сначала, дети не курят и не пьют, правильно питаются, но болеют. С ними что делать? Зимой к педиатрам очереди на прием на 2-3 недели расписаны! А пожилым что делать со своими возрастными проблемами? Организмы не вечны, но хочется какой-нибудь профилактики, чтобы подольше не нуждаться в посторонней помощи. Кстати, врачи тоже болеют
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Леся

вчера, 21:24
Такаярастакая, зачет!
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ЛС

вчера, 21:19
О каких врачах идёт речь. На вызова приезжают в лучшем случае фельдшера,а то и вообще,медсестры. И в поликлиниках на приеме сидят фельдшера и медсестры. Врачей осталось единицы,скоро и остальные в платную сбегут.Ваша хвалебная медицина просто пустой пшик
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Светлана

вчера, 21:06
Что спрашивать про медицину? Нет ее в Липецке, от слова совсем. Вот если обычный человек убьет кого-нибудь, то его посадят. А если врач- онколог убивает пациента тем что не лечит, а подорожник прикладывает, то врачу платят зарплату, премии и даже повышают по службе..
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Житель

вчера, 20:58
В онкологии очередь на прием 2-4 недели , обследование также и как итог ,поздно пришел.
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О чем речь медики

вчера, 20:57
на бумаге их просто нет сидят попугаи Липецк впереди планеты всей
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Добрый доктор Айболит!

вчера, 20:46
Так он под деревом сидит!, В липецких медучреждениях Врачей днём с огнём не сыщешь!, Какие уж там услуги!.
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ЖЫ и ШЫ !!!

вчера, 20:43
Пиши с «Ы», Вот такое образование!.
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