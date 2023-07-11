вчера, 17:06
Липчан спросят о качестве медицинских и образовательных услуг
В рамках традиционного выборочного наблюдения у жителей Липецкой области также поинтересуются, насколько их устраивает качество и доступность социальных услуг и помощь в содействии занятости, сообщает Липецкстат.
Участников исследования спросят о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания. Опрос проведут специально уполномоченные работники – интервьюеры. Со слов респондентов интервьюеры заполнят бланки форм наблюдения. При проведении обследования будут опрошены все члены домохозяйств в возрасте 16 лет и старше. За детей в возрасте до 16 лет дадут информацию родители или опекуны. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.
Результаты наблюдения используют для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг.
Астматик
Леся
Леся
Леся
ЛС
Светлана
Житель
О чем речь медики
Добрый доктор Айболит!
ЖЫ и ШЫ !!!