Липчан спросят о качестве медицинских и образовательных услуг

В рамках традиционного выборочного наблюдения у жителей Липецкой области также поинтересуются, насколько их устраивает качество и доступность социальных услуг и помощь в содействии занятости, сообщает Липецкстат.



Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения будет проводиться в Липецкой области с 19 июля по 7 августа 2023 года. В обследование включены 445 домашних хозяйств, расположенных в Липецке, Ельце, Грязях, Данкове, Лебедяни, в семи сельских населенных пунктах Грязинского, Добринского, Добровского, Задонского, Измалковского, Краснинского и Становлянского районов. Отбор домашних хозяйств, подлежащих наблюдению, осуществлял Росстат. На вопросы анкетирования будут отвечать домашние хозяйства, участвующие в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств на постоянной основе.



Участников исследования спросят о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания. Опрос проведут специально уполномоченные работники – интервьюеры. Со слов респондентов интервьюеры заполнят бланки форм наблюдения. При проведении обследования будут опрошены все члены домохозяйств в возрасте 16 лет и старше. За детей в возрасте до 16 лет дадут информацию родители или опекуны. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.



Результаты наблюдения используют для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг.

