сегодня, 16:35
Президент РФ подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан
Благодаря нововведению в РФ вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ).
Участие в программе будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель, - передает РИА Новости.
Уточняется, что долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.
После 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане смогут получить право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно — по своему выбору.
Деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.
Государство будет софинансировать взносы в течение трех лет после присоединения к программе, добавляя до 36 тысяч рублей в год. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных. Правительство вправе продлить срок господдержки.
Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.