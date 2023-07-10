Danone переименует в РФ «Активиа» на «АктиБио»

Продукция французской компании будет производиться по прежним стандартам качества и безопасности, технологии и рецептуре, а также сохранит все вкусовые характеристики, которые были раньше.





В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.



Отмечается, что продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, - пишут



"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — подчеркнули в компании.



Ранее в Danone заявили о желании отказаться от использования своих торговых марок в РФ. Во Франции, в свою очередь, раскритиковали желание отечественной компании уйти с российского рынка.

Французская компания Danone локализует свой бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио", - сообщает пресс-служба Danone.В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.Отмечается, что продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, - пишут "Известия" "Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — подчеркнули в компании.Ранее в Danone заявили о желании отказаться от использования своих торговых марок в РФ. Во Франции, в свою очередь, раскритиковали желание отечественной компании уйти с российского рынка.