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Danone переименует в РФ «Активиа» на «АктиБио»

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#Danone #Активиа

Продукция французской компании будет производиться по прежним стандартам качества и безопасности, технологии и рецептуре, а также сохранит все вкусовые характеристики, которые были раньше.

Французская компания Danone локализует свой бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио", - сообщает пресс-служба Danone.

В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.

Отмечается, что продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, - пишут "Известия".

"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — подчеркнули в компании.

Ранее в Danone заявили о желании отказаться от использования своих торговых марок в РФ. Во Франции, в свою очередь, раскритиковали желание отечественной компании уйти с российского рынка.
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#Danone #Активиа

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