сегодня, 15:49
Danone переименует в РФ «Активиа» на «АктиБио»
Продукция французской компании будет производиться по прежним стандартам качества и безопасности, технологии и рецептуре, а также сохранит все вкусовые характеристики, которые были раньше.
В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.
Отмечается, что продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, - пишут "Известия".
"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — подчеркнули в компании.
Ранее в Danone заявили о желании отказаться от использования своих торговых марок в РФ. Во Франции, в свою очередь, раскритиковали желание отечественной компании уйти с российского рынка.