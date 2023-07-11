вчера, 15:05
Кардиолог призвала избегать трех продуктов для сохранения здоровых сосудов
Кардиолог Нана Погосова заявила, что последствием роста липидных наслоений на сосудистых стенках могут стать инфаркт или инсульт.
Ситуация усугубляется, если при таком образе жизни в рационе человека много сахара, соли, жирной пищи. Что касается последней, то это не только пища из заведений быстрого питания, вредные жиры из колбасы, пережаренная домашняя еда. Осторожнее стоит быть с тем же раскрученным оливковым маслом, - пишет "Российская газета".
"Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают", - заявила Погосова.
По ее словам, в зоне риска взрослые люди, которые ведут "более размеренный образ жизни".
"Жир, который они потребляют, не расходуется, остается в организме, отсюда появляются лишний вес и эти образования на стенках сосудов", - подчеркнула специалист.
Жесткая антихолестериновая диета дает снижение уровня холестерина примерно на 6-7 процентов. Если же у человека уже есть серьезное заболевание, то очистить сосуды помогут только специальные препараты, которые назначает врач.
"А что касается здоровых людей, то для них универсальным методом является увеличение физической активности", - подчеркнула профессор.