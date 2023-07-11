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вчера, 15:05

Кардиолог призвала избегать трех продуктов для сохранения здоровых сосудов

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#здоровье #продукты #сосуды

Кардиолог Нана Погосова заявила, что последствием роста липидных наслоений на сосудистых стенках могут стать инфаркт или инсульт.

Профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, кардиолог Нана Погосова рассказала, что у многих людей сегодня наблюдается низкая физическая активность. Из-за недостатка физических нагрузок организм не тратит в должном объеме энергию и в нем увеличивается количество жира. В таких обстоятельствах стенки сосудов могут начать покрываться липидными наслоениями. При слишком значительном их увеличении возникает риск закупорки сосуда, и если скопление жира происходило в сосуде сердца, может возникнуть инфаркт или инсульт.

Ситуация усугубляется, если при таком образе жизни в рационе человека много сахара, соли, жирной пищи. Что касается последней, то это не только пища из заведений быстрого питания, вредные жиры из колбасы, пережаренная домашняя еда. Осторожнее стоит быть с тем же раскрученным оливковым маслом, - пишет "Российская газета".

"Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают", - заявила Погосова.

По ее словам, в зоне риска взрослые люди, которые ведут "более размеренный образ жизни".

"Жир, который они потребляют, не расходуется, остается в организме, отсюда появляются лишний вес и эти образования на стенках сосудов", - подчеркнула специалист.

Жесткая антихолестериновая диета дает снижение уровня холестерина примерно на 6-7 процентов. Если же у человека уже есть серьезное заболевание, то очистить сосуды помогут только специальные препараты, которые назначает врач.

"А что касается здоровых людей, то для них универсальным методом является увеличение физической активности", - подчеркнула профессор.
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#здоровье #продукты #сосуды

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