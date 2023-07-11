Дело об ударах металлическим ведром по голове дошло до суда

Здоровью потерпевшего был причинён лёгкий вред.

Добринский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которую обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и в двух эпизодах уклонения от административного надзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, 11 ноября 2022 года пьяная женщина умышленно нанесла потерпевшему два удара по голове металлическим ведром, в результате чего причинила мужчине телесные повреждения.



Также на основании ранее вынесенного решения суда подсудимой был установлен административный надзор на два года, ограничения в виде обязательства о явке два раза в месяц, запрет на посещение мест общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков на розлив. Но женщина игнорировала эти запреты и самовольно покидала свое место жительство.