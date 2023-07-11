Общество

вчера, 15:20

Дело об ударах металлическим ведром по голове дошло до суда

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#конфликт #побои
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Дело об ударах металлическим ведром по голове дошло до суда

Здоровью потерпевшего был причинён лёгкий вред.

Добринский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которую обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и в двух эпизодах уклонения от административного надзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 11 ноября 2022 года пьяная женщина умышленно нанесла потерпевшему два удара по голове металлическим ведром, в результате чего причинила мужчине телесные повреждения.

Также на основании ранее вынесенного решения суда подсудимой был установлен административный надзор на два года, ограничения в виде обязательства о явке два раза в месяц, запрет на посещение мест общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков на розлив. Но женщина игнорировала эти запреты и самовольно покидала свое место жительство.
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#конфликт #побои
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Комментарии (1)

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омсквич

вчера, 18:28
Съездила на рынок и вот самовольно покидала свое место жительство. А чем кормиться и даже пенсию как обналичить с карты ?
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