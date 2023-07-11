Абоненты «РВК-Липецк» активно переходят на электронные квитанции за воду

Жители Липецка все чаще делают выбор в пользу электронной квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения: абоненты отказываются от бумажных квитанций и получают только цифровой платежный документ на электронную почту.

Для максимально удобного перехода на цифровой формат квитанции «РВК-Липецк» запустил простой и удобный функционал подключения на сайте (переход по зеленой кнопке «Электронная квитанция» на главной странице портала) Теперь переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов синхронизирован.

Подключить сервис можно в «Личном кабинете» на сайте компании. В меню необходимо установить признак согласия на получение только электронной квитанции. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Подключить услугу можно также в центрах приема граждан предприятия.

«Мы активно развиваем дистанционные сервисы, чтобы нашим абонентам было удобно передавать показания, оплачивать услуги и получать квитанции. Все операции можно проводить не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежных документов. Сервис актуален для всех жителей города, ценящих свое время, часто выезжающих в командировки или живущих в другом населенном пункте. Электронная квитанция поступит абоненту в любом случае и будет содержать актуальные данные о потребленном ресурсе и начислениях. Кроме этого, цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов», — рассказала коммерческий директор ООО «РВК-Липецк» Анна Полянская.

Электронная квитанция – это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.







