Услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации на выборах 2023

ООО "Курс" сообщает о готовности предоставить услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов и проведению предвыборной агитации в сетевом издании "GOROD48.ru" (интернет-сайт "GOROD48.ru"), свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г.Размер и условия оплаты являются едиными.*Закрепление статей в ленте новостей на 1 сутки происходит на главной странице портала согласно заполненности позиций.**Все текстовые и видеоматериалы, размещенные на сайте в период предвыборной кампании будут храниться в архиве сайта в рубрике "Политика" и содержат тег "Выборы 2023"***Включает выезд в пределах Липецка в будни, с 09:00 до 18:00. В иных случаях применяются наценки.**** Включает: работу оператора, журналиста и монтаж. Место съемки в пределах Липецка в будни, с 09:00 до 18:00. В иных случаях применяются наценки.Система наценок:Наценка за работу по подготовке общественно-политических материалов в будни после 18:00, выходные и праздничные дни - 40%Наценка за работу по подготовке общественно-политических материалов с учетом удаленности от Липецка: до 30 км - 20%, 31-60 км - 30%, 61-90 км - 40%, свыше 90 км - 50%ООО "Радио Рокс - Липецк" сообщает о готовности предоставить эфирное время на радиостанции "Радио Дача Липецк" (радиоканал "Виватон", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00229 от 29.10.2012 г.,выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области) и на радиостанции "Дорожное радио Липецк" (радиоканал "Радио Рокс-Липецк", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00228 от 29.10.2012 г.,выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области ) для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Дорожное радио ЛипецкРадио Дача ЛипецкООО "Радио Арманс" сообщает о готовности предоставить эфирное время на радиостанции "Ретро FM Липецк" (радиоканал "Радио АРМАНС", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00374 от 13.08.2021 г.,выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области) для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Ретро FM ЛипецкООО "ТВК-РАДИО" сообщает о готовности предоставить эфирное время на радиостанции "Европа Плюс Липецк" (радиоканал "Европа Плюс Липецк", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00190 от 27.02.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области) для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Европа Плюс ЛипецкООО «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной аудио продукции для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Прайс-лист на изготовление агитационных аудиоматериалов.В случае срочного изготовления или сверхурочной работы (выходные и праздничные дни) применяется коэф. 2Цены указаны с учетом НДС 20%.Цены действительны с 12.08.2023 г.ООО «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной полиграфической продукции для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №114 10 сентября 2023 г. Размер и условия оплаты являются едиными.ПРАЙС-ЛИСТ на изготовление агитационной полиграфической продукции.