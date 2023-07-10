Общество
50 минут назад
Непогода привела к локальным отключениям электроснабжения
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Сильнее остальных пострадали пять районов области.
Сильный ветер, град и ливень, прошедшие в выходные дни, привели к локальным нарушениям электроснабжения. По данным правительства области, особенно стихия разгулялась в Липецком, Задонском, Хлевенском, Чаплыгинском и Грязинском районах.
К возможным технологическим нарушениям энергетики готовились заранее – сразу после дождя провели передислокацию сил и приступили к восстановлению электричества. Сейчас в районах задействована 31 бригада. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов и жилых домов задействованы шесть резервных источников питания.
К возможным технологическим нарушениям энергетики готовились заранее – сразу после дождя провели передислокацию сил и приступили к восстановлению электричества. Сейчас в районах задействована 31 бригада. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов и жилых домов задействованы шесть резервных источников питания.
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Мила
Пессимист