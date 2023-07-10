Общество

50 минут назад

Непогода привела к локальным отключениям электроснабжения

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#отключения
Непогода привела к локальным отключениям электроснабжения

Сильнее остальных пострадали пять районов области.

Сильный ветер, град и ливень, прошедшие в выходные дни, привели к локальным нарушениям электроснабжения. По данным правительства области, особенно стихия разгулялась в Липецком, Задонском, Хлевенском, Чаплыгинском и Грязинском районах. 

К возможным технологическим нарушениям энергетики готовились заранее – сразу после дождя провели передислокацию сил и приступили к восстановлению электричества. Сейчас в районах задействована 31 бригада. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов и жилых домов задействованы шесть резервных источников питания. 

2 404
#отключения

Комментарии (2)

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Мила

3 минуты назад
В Липецком районе всю ночь света не было,называется готовились заранее
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Пессимист

11 минут назад
Про вчерашние огромные лужи уже не сообщают, всё и так понятно, город опять плавал
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