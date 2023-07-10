Непогода привела к локальным отключениям электроснабжения

Сильнее остальных пострадали пять районов области.

Сильный ветер, град и ливень, прошедшие в выходные дни, привели к локальным нарушениям электроснабжения. По данным правительства области, особенно стихия разгулялась в Липецком, Задонском, Хлевенском, Чаплыгинском и Грязинском районах.



К возможным технологическим нарушениям энергетики готовились заранее – сразу после дождя провели передислокацию сил и приступили к восстановлению электричества. Сейчас в районах задействована 31 бригада. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов и жилых домов задействованы шесть резервных источников питания.



