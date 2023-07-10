В России

54 минуты назад

В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества

28
#мошенники #ЦБ РФ

Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие.

Россиян предупреждают о том, что злоумышленники, которые представляются сотрудниками Центробанка России, усовершенствовали распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени регулятора, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в территориальное отделение Банка России, - сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Уточняется, что электронные письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.

В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России.

После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.

Отмечается, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а работники не звонят и не высылают копий документов.

Россиянам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется самостоятельно звонить в свой банк по телефону на оборотной стороне карты, говорится в рекомендации ЦБ.
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#мошенники #ЦБ РФ

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