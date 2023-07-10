54 минуты назад
В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества
Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие.
Уточняется, что электронные письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.
В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России.
После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.
Отмечается, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а работники не звонят и не высылают копий документов.
Россиянам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется самостоятельно звонить в свой банк по телефону на оборотной стороне карты, говорится в рекомендации ЦБ.