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сегодня, 11:21
Автомобильная пробка на Крымском мосту со стороны Кубани возросла почти вдвое
В очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани стоят 1310 автомобилей.
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани за два часа выросла с 700 до 1310 машин, - сообщает Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани по состоянию на 10-00 находится 1310 транспортных средств. Время ожидания около шести часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.
Позднее пробка стала уменьшаться.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 997 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов", - отмечается в сообщении.
К 7.00 в очереди находились 730 автомобилей, время ожидания проезда превышало три часа.
"В очереди со стороны Тамани по состоянию на 10-00 находится 1310 транспортных средств. Время ожидания около шести часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.
Позднее пробка стала уменьшаться.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 997 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов", - отмечается в сообщении.
К 7.00 в очереди находились 730 автомобилей, время ожидания проезда превышало три часа.