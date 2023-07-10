Общество
сегодня, 11:23
В День семьи заключены 113 браков
Свадебным бумом отметили жители области День семьи, любви и верности.
По данным правительства области, 8 июля, в День семьи, липецкие ЗАГСы зарегистрировали 52 брака. При этом в Липецке впервые играли ромашковые свадьбы — зал для торжественных регистраций украсили цветами, которые делали дошколята.
В Ельце зарегистрированы 11 браков, в районах области — еще 50. Самым юным новобрачным в этом году было по 18 лет, самые возрастные пришли жениться с внуками.
Фото пресс-служба правительства области
В Ельце зарегистрированы 11 браков, в районах области — еще 50. Самым юным новобрачным в этом году было по 18 лет, самые возрастные пришли жениться с внуками.
Фото пресс-служба правительства области
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