В День семьи заключены 113 браков

Свадебным бумом отметили жители области День семьи, любви и верности.





По данным правительства области, 8 июля, в День семьи, липецкие ЗАГСы зарегистрировали 52 брака. При этом в Липецке впервые играли ромашковые свадьбы — зал для торжественных регистраций украсили цветами, которые делали дошколята.



В Ельце зарегистрированы 11 браков, в районах области — еще 50. Самым юным новобрачным в этом году было по 18 лет, самые возрастные пришли жениться с внуками.



Фото пресс-служба правительства области



