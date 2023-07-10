Общество

сегодня, 11:23

В День семьи заключены 113 браков

4 591
#свадьба #брак
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В День семьи заключены 113 браков

Свадебным бумом отметили жители области День семьи, любви и верности.

По данным правительства области, 8 июля, в День семьи, липецкие ЗАГСы зарегистрировали 52 брака. При этом в Липецке впервые играли ромашковые свадьбы — зал для торжественных регистраций украсили цветами, которые делали дошколята.

В Ельце зарегистрированы 11 браков, в районах области — еще 50. Самым юным новобрачным в этом году было по 18 лет, самые возрастные пришли жениться с внуками.

Фото пресс-служба правительства области

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#свадьба #брак
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Комментарии (4)

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Я

9 минут назад
Расписались 113 пар а развелись 311 пар!
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Люди молодцв

30 минут назад
Вот и хорошо. Новые семьи родились
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Хорошее

42 минуты назад
дело браком не назовут.
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1

сегодня, 11:57
Некоторые безсемейные или разведённые чиновники имеют смелость поздравлять с таким праздником )))
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