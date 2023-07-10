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В Санкт-Петербурге загорелся склад
Предварительная площадь возгорания – 3,5 тысячи "квадратов".
Возгорание на территории производственно-складского здания в Санкт-Петербурге в Калининском районе удалось локализовать, - передает "Ъ".
Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек. В районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
"В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован", - говорится в сообщении.
Пожар произошел на складе в Калининском районе города 10 июля. К тушению привлечено 110 человек и 27 единиц техники.
Информации о пострадавших нет.
Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек. В районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
"В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован", - говорится в сообщении.
Пожар произошел на складе в Калининском районе города 10 июля. К тушению привлечено 110 человек и 27 единиц техники.
Информации о пострадавших нет.