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25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли
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Приставку он продал за 7 тысяч рублей.
Отдел полиции № 2 завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего липчанина, которого обвиняют по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что липчанин на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже игровой консоли, на которую он установил специальную программу прошивки, предназначенную для блокировки средств защиты и воспроизведения нелицензионной продукции. Приставку он продал за 7 тысяч рублей.
Вину липчанин признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что липчанин на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже игровой консоли, на которую он установил специальную программу прошивки, предназначенную для блокировки средств защиты и воспроизведения нелицензионной продукции. Приставку он продал за 7 тысяч рублей.
Вину липчанин признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
15 1205
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