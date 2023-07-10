25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли

Приставку он продал за 7 тысяч рублей.

Отдел полиции № 2 завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего липчанина, которого обвиняют по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что липчанин на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже игровой консоли, на которую он установил специальную программу прошивки, предназначенную для блокировки средств защиты и воспроизведения нелицензионной продукции. Приставку он продал за 7 тысяч рублей.Вину липчанин признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.