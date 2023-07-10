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сегодня, 10:00

25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли

15 1205
#компьютер #программист
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25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли

Приставку он продал за 7 тысяч рублей.

Отдел полиции № 2 завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего липчанина, которого обвиняют по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что липчанин на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже игровой консоли, на которую он  установил специальную программу прошивки, предназначенную для блокировки средств защиты и воспроизведения нелицензионной продукции. Приставку он продал за 7 тысяч рублей.

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Вину липчанин признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
15 1205
#компьютер #программист
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Комментарии (15)

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КТО-ТО

35 минут назад
Сотрудникам отдела полиции г. Кемерово, по причине бездействия * 20-летнюю девушку, дали по 1-2 года условного срока. А пацану 25-летнему , за то , что он прошил приставку и продал её за 7 к - 5 лет колонии. Вот оно - ВЕЛИКОЕ ПРАВОСУДИЕ!
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Липецкие басни

сегодня, 11:50
Сейчас вся страна этим занята, потому как накупили вражьего оборудования с программным обеспечением, а оно в хлам превратилось! А своего не делаем, своё чинушам не надо было!
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ЮВП

сегодня, 11:49
Повелитель времени сказал что можно и нужно.
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Викторм

сегодня, 11:05
Так вроде чуть не в Госдуму внесли предложение о снятии защиты с интеллектуальных прав компаний, примкнувших к санкциям...
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Жадность

сегодня, 11:01
Ребята, это не справедливо! Запад санкции штампует, и мы своих за запад душим! Может пора немного одуматься?
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кома

сегодня, 10:57
Теперь понятно почему IT бегут из страны.
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ваха

сегодня, 10:50
Его нужно наградить а не сажать после всех санкций он совершил вот прекрасный поступок
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Гость

сегодня, 10:41
А за махинации в особо крупных полтора года... условно
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И смех, и грех

сегодня, 10:35
Патриот, вы не разобрались, сударь. Наши богоданные власти защищают традиционные ценности, а первейшая наша традиционная ценность - частная собственность (в том числе интеллектуальная собственность!). Посему данный программист-отщепенец совершил страшнейшее преступление супротив основ и долж0н понести суровое наказание!
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Юрист

сегодня, 10:31
В цивилизованных странах лет на 10 бы уехал на стройки капитализма.
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