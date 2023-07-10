сегодня, 09:58
В РФ могут вдвое повысить МРОТ к 2030 году
Минтруд России по поручению российского президента Владимира Путина представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ, к 2030 году он может стать вдвое больше нынешнего.
Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России заявил о повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.
В Центральном экономико-математическом институте РАН подсчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 трлн руб. Специалисты считают, что это мера сократит уровень бедности и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.
О необходимости вдвое увеличить МРОТ к 2030 году говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ 16 июня. Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 руб.
Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.
Также сообщалось, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.