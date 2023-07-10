В РФ могут вдвое повысить МРОТ к 2030 году

Минтруд России по поручению российского президента Владимира Путина представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ, к 2030 году он может стать вдвое больше нынешнего.





Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России заявил о повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.



В Центральном экономико-математическом институте РАН подсчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 трлн руб. Специалисты считают, что это мера сократит уровень бедности и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.



О необходимости вдвое увеличить МРОТ к 2030 году говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ 16 июня. Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 руб.



Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.



Также сообщалось, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.

Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года, - пишут "Известия" Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России заявил о повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.В Центральном экономико-математическом институте РАН подсчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 трлн руб. Специалисты считают, что это мера сократит уровень бедности и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.О необходимости вдвое увеличить МРОТ к 2030 году говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ 16 июня. Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 руб.Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.Также сообщалось, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.