В России

сегодня, 09:58

В РФ могут вдвое повысить МРОТ к 2030 году

43
#МРОТ #экономика

Минтруд России по поручению российского президента Владимира Путина представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ, к 2030 году он может стать вдвое больше нынешнего.

Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года, - пишут "Известия".

Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России заявил о повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.

В Центральном экономико-математическом институте РАН подсчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 трлн руб. Специалисты считают, что это мера сократит уровень бедности и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.

О необходимости вдвое увеличить МРОТ к 2030 году говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ 16 июня. Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 руб.

Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.

Также сообщалось, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.
43
#МРОТ #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества
#мошенники #ЦБ РФ
В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества

45 минут назад

В России
Автомобильная пробка на Крымском мосту со стороны Кубани возросла почти вдвое
#Крымский мост #пробка
Автомобильная пробка на Крымском мосту со стороны Кубани возросла почти вдвое

сегодня, 11:21

В России
В Санкт-Петербурге загорелся склад
#пожар #склад
В Санкт-Петербурге загорелся склад

сегодня, 10:39

В России
Таможенники пресекли попытку вывезти в Казахстан львят и тигрят
Таможенники пресекли попытку вывезти в Казахстан львят и тигрят

вчера, 14:50

В России
Отдыхающие в Анапе пожаловались на переполненные пляжи
1
Отдыхающие в Анапе пожаловались на переполненные пляжи

вчера, 14:41

В России
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

вчера, 14:38

В России