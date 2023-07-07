Депутат Игорь Подзоров: «Мне повезло с округом и с людьми в нем»

В последние годы в Липецке преображается не только центр города. Комфортными и удобными для жителей становятся другие пространства.

К 320-летию Липецка депутаты горсовета рассказывают о самых любимых местах и точках притяжения в своих избирательных округах.В округ Игоря Подзорова входят 16 микрорайон и район центрального рынка. Это достаточно обжитой район и очень зеленый. Много деревьев, большая часть палисадников утопает в цветах и декоративных кустарниках.— Мне повезло и с округом, и с людьми в нем, — говорит Игорь Подзоров. – Многое здесь мне знакомо с детства, так как моя семья в конце 70-х снимала жилье в этом районе.Депутат отмечает, что в каждой многоэтажке есть инициативные люди, которые стараются благоустроить территорию и украсить место, в котором живут. Например, двор красивого дома №3 на площади Победы долгие годы оставался местом свалки строительных материалов. Его жилец Николай Лысов вместе с депутатом навели порядок.Теперь перед подъездами — газон с липами и елочкой, две новых пешеходных дорожки и два фонаря уличного освещения. А между «Китайской стеной» (самой длинной липецкой многоэтажки, №№19а и 21 по проспекту Победы) и домом №57 по улице Неделина по просьбе сотрудника цеха холодного проката НЛМК депутат обновил лавочки. Часто сами жители берут в руки инструменты и кисти – так на входной группе многоэтажки по улице Неделина, 55 появилась картина — тенистая аллея.В 16-м микрорайоне находится еще один большой дом — №27 по проспекту Победы. В нем — 11 подъездов и почти тысяча жильцов. С улицы мимо дома идет грунтовая дорожка, непроходимая в осеннюю распутицу и в зимние оттепели. Благодаря активности жильцов дома весной МУП «Зеленхоз» обрезал нависавшие над головами людей ветки, а департамент дорожного хозяйства и благоустройства взялся запроектировать 300- метровую пешеходную зону.Значительная доля жителей округа тем или иным образом связана с Новолипецким комбинатом. Эти люди привыкли к порядку и хотели бы, чтобы его было больше. Поэтому губернаторскую программу «Мой двор» тут приняли на ура. В этом году округ с четырьмя заявками вошел в число лидеров по городу. Осенью обновленный двор получит дом №38 по улице Гоголя, а двор 55-го дома по улице Неделина попадет под благоустройство в следующем году — проект обновления мэрии предоставили его активные жители.— Двор этого дома очень зеленый. В нем есть интересная детская площадка, стилизованная под футбольное поле. Тут просто нужно навести лоск, — считает депутат.64-я гимназия, одна из лучших школ Липецка, — сердце 16-го микрорайона. Она располагает своей обсерваторией и довольно длинной лыжной трассой. Стадион гимназии даже летом, в каникулы, полон детворы. А скоро и 72-я школа, тоже входит в округ Игоря Подзорова, обзаведется приличным стадионом, на который губернатором уже выделены 22 миллиона рублей федерального проекта.Изюминкой достаточно компактного округа (всего-то 1,7 кв. км) является обилие зелени. Каждый год, с участием фонда «Милосердие» НЛМК, здесь сажают новые деревья и кустарники, разбивают газоны. Депутат любит свой округ именно за это — зелень и тишину, в которую погружаешься, как только заходишь за первый ряд высоток на проспекте Победы.Нечетная сторона проспекта Победы — район старой застройки. Тут не нужны большие преобразования. Люди просят помочь с освещением дворов, с обустройством парковок, с асфальтированием протоптанных тропинок. Четная сторона проспекта — хрущевки в первой линии домов, новостройки-многоэтажки — во второй и частный сектор — в третьей, между улицами Юных Натуралистов и Союзной. Здесь отремонтированы дороги, чего долгие годы добивались жители района, прилегающего к Центральному рынку. Теперь в этой части округа есть детские игровые городки и спортплощадки, которым могут позавидовать даже жители новых районов. «Здесь вечером — не протолкнуться. Тренажеры — за счет мэрии, лавочки — за счет фонда «Милосердие».— Мы сделали акцент на просьбы активистов изменить жизнь в шаговой доступности от дома, — говорит депутат.Район Центрального рынка с его оживленной торговлей, МФЦ — такое место притяжения людей, каких в Липецке еще и поискать. Чтобы липчане чувствовали себя комфортно, находясь на округе, у депутата есть желание— наладить тесный контакт с руководством управлявших компаний УК, чтобы те вовремя окашивали траву, обрезали деревья, вывозили мусор с площадок.— В округе сделано многое. Кардинально обновлен проспект Победы, эта главная транспортная артерия города. На его четной стороне появились три мини-сквера. Отремонтирована в прошлом году улица Мичурина — главная дорога для тех, кто живет за нечетной стороной проспекта Победы. Стерты ямы с периферийных улиц. Теперь наша совместная забота с командой Губернатора и городской администрацией — дойти до каждого двора. Людям в городе нужны оазисы: цветы и деревья, — подытожил обход округа Игорь Подзоров.