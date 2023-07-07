В России

50 минут назад

Спасатели нашли двух из пяти пропавших при сплаве в Бурятии туристов

327
#поиск #туристы

Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.

МЧС России продолжает поиски туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии.

Двух из пяти туристов, которые пропали при сплаве по реке Снежная рядом с селом Выдрино в Бурятии, нашли живыми при помощи вертолета Ми-8.

Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.

6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная в Кабанском районе. Во время прохода одного из участков реки 8 человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники ГИМС МЧС России. Поисково - спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Утром поиски были возобновлены, - сообщает МЧС в Телеграм-канале.

Спасатели выдвинулись с Теплых озер для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. В настоящее время из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту.

Уточняется, что туристская группа была зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах. Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами. Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и 5 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.
327
#поиск #туристы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы с отравлением алкоголем
#массовое отравление #алкоголь #дети
В Свердловской области 10 подростков госпитализированы с отравлением алкоголем

сегодня, 09:47

В России
1
За полгода СК направил в суды 62 дела о врачебных ошибках

вчера, 18:17

В России
Программа обучения водителей грузовиков может увеличиться на 60 часов

вчера, 18:11

В России
При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина
#обстрел #Белгород
При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина

вчера, 16:19

В России
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
#Финляндия #ответные меры
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

вчера, 15:39

В России
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права
#уклонисты #управление автомобилем
1
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права

вчера, 14:59

В России