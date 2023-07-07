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50 минут назад
Спасатели нашли двух из пяти пропавших при сплаве в Бурятии туристов
Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.
МЧС России продолжает поиски туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии.
Двух из пяти туристов, которые пропали при сплаве по реке Снежная рядом с селом Выдрино в Бурятии, нашли живыми при помощи вертолета Ми-8.
Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.
6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная в Кабанском районе. Во время прохода одного из участков реки 8 человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники ГИМС МЧС России. Поисково - спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Утром поиски были возобновлены, - сообщает МЧС в Телеграм-канале.
Спасатели выдвинулись с Теплых озер для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. В настоящее время из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту.
Уточняется, что туристская группа была зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах. Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами. Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и 5 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.
Двух из пяти туристов, которые пропали при сплаве по реке Снежная рядом с селом Выдрино в Бурятии, нашли живыми при помощи вертолета Ми-8.
Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.
6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная в Кабанском районе. Во время прохода одного из участков реки 8 человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники ГИМС МЧС России. Поисково - спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Утром поиски были возобновлены, - сообщает МЧС в Телеграм-канале.
Спасатели выдвинулись с Теплых озер для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. В настоящее время из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту.
Уточняется, что туристская группа была зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах. Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами. Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и 5 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.