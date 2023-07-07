Происшествия

сегодня, 09:50

В Задонском районе в гараже сгорели машина и мотоцикл

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#пожар
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В Задонском районе в гараже сгорели машина и мотоцикл

Ещё три автомобиля за сутки сгорели в Липецке.

Утром 6 июля в деревне Колодезная загорелся металлический гараж площадью 18 квадратных метров по улице Донской. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены внутренняя отделка гаража, лакокрасочные покрытия автомобиля «Шкода Кодиак» и мотоцикла «Урал», бампер автомобиля, сгораемые узлы и агрегаты мотоцикла.

В Липецке ночью 6 июля напротив дома №11 по улице Нижней Логовой сгорели три автомобиля: «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес». По этому факту полицией  возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога).

Утром 6 июля в Липецке в пятиэтажном доме №15 по улице Астраханской горела электрощитовая. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных.

В 16:24 возникло короткое замыкание в электрощитовой в многоквартирном доме №1 по улице Шкатова.

Примерно в то же время на улице Фурманова, 2б горел мусор на площади 10 квадратных метров.

Вечером 6 июля мусор на площади 6 квадратных метров также тушили в селе Новый Ольшанец Елецкого района на улице Клубной.
283
#пожар
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