В России

сегодня, 09:47

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы с отравлением алкоголем

54
#массовое отравление #алкоголь #дети
В Свердловской области 10 подростков были госпитализированы в педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска с отравлением алкоголем. Как сообщили в региональном Минздраве, их состояние удовлетворительное.

"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — рассказали в Минздраве.

На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.

Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с доставлением подростков с признаками отравления неустановленным напитком.

"По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков, 2009 г.р. и 2010 г.р., распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная г. Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них знакомая, 2003 г.р. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
54
#массовое отравление #алкоголь #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

Спасатели нашли двух из пяти пропавших при сплаве в Бурятии туристов
#поиск #туристы
Спасатели нашли двух из пяти пропавших при сплаве в Бурятии туристов

49 минут назад

В России
1
За полгода СК направил в суды 62 дела о врачебных ошибках

вчера, 18:17

В России
Программа обучения водителей грузовиков может увеличиться на 60 часов

вчера, 18:11

В России
При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина
#обстрел #Белгород
При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина

вчера, 16:19

В России
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
#Финляндия #ответные меры
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

вчера, 15:39

В России
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права
#уклонисты #управление автомобилем
1
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права

вчера, 14:59

В России