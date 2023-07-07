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В Свердловской области 10 подростков госпитализированы с отравлением алкоголем
В Свердловской области 10 подростков были госпитализированы в педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска с отравлением алкоголем. Как сообщили в региональном Минздраве, их состояние удовлетворительное.
"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — рассказали в Минздраве.
На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.
Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с доставлением подростков с признаками отравления неустановленным напитком.
"По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков, 2009 г.р. и 2010 г.р., распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная г. Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них знакомая, 2003 г.р. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении прокуратуры.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — рассказали в Минздраве.
На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.
Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с доставлением подростков с признаками отравления неустановленным напитком.
"По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков, 2009 г.р. и 2010 г.р., распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная г. Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них знакомая, 2003 г.р. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении прокуратуры.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.