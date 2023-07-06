В день своего 33-летия на стадионе «Металлург» солировал экс-нападающий сборной России

Правда, победить в спарринге липчане сегодня не сумели.

Второй контрольный матч в межсезонье «Металлург» проводил на своём поле с курским «Авангардом» и добился ничьей – 2:2.

Стартовый состав нашей команды был почти идентичен тому, что начинал матч в Тамбове. Единственное изменение: на позиции правого центрального защитника с первых минут вышел не Николай Смирных, а более опытный Илья Поликутин.





Илья Поликутин

На острие атаки привычно расположился экс-футболист сборной России Максим Григорьев, который в день игры вошёл в возраст Христа – стукнуло 33 года. Поздравление самого именитого игрока команды по громкой связи стадиона выглядело жалким и неубедительным, потому что звучало почти в камерной тишине. «Металлург» объявил о том, что игра пройдёт без зрителей и, хотя на стадион в итоге попали все, кто хотел, на трибунах не набралось и полусотни наблюдателей.

Именинник Григорьев был самым активным на поле и получил шанс забить уже на 1-й минуте, но проиграл дуэль вратарю Владиславу Терёшкину.

В первые четверть часа «Металлург» владел ощутимым преимуществом и даже казалось, что липчане легко возьмут «авангардистов», которые в межсезонье потеряли несколько ведущих игроков. Главная потеря – переход в костромской «Спартак» лучшего бомбардира Михаила Земскова, в прошлом сезоне наколотившего 12 мячей.

Но как то часто бывает, атаковали одни, а забили другие: на 18-й минуте экс-защитник белгородского «Салюта» Андрей Ивантеев откликнулся на навес с правого фланга и ударом головой не оставил шансов Александру Кобзеву.

После этого игра выровнялась и иногда дарила редкие голевые моменты обеим командам. Под конец тайма один на один с вратарём выходил Григорьев, но голкипер вовремя выставил руку, а липецкий нападающий от бессилия начал лупить руками футбольный газон. Получилось в стиле древнеперсидского царя Ксеркса, который после военной неудачи приказал слугам высечь море.







Григорьев лупит родной газон

Почти сразу «Авангард» мог удвоить счёт – мяч попал в руку липецкому защитнику, но вместо явного пенальти арбитр просигнализировал, что кисть находилась в естественном положении и осложнять липчанам жизнь 11-метровым не стал.



Куряне предъявляют претензии по поводу не назначенного пенальти



В перерыве Первушин сделал 4 замены, выпустив на поле Смирных, а также Евгения Ушакова, Сергея Мосияна и Кирилла Жуковского. При этом 35-летний ветеран Алексей Рыбин, в первом тайме рвавший жилы на правом фланге, перешёл в опорную зону, в которой в начале 2000-х выступал ещё в спортивной школе. И выглядел сегодня, надо сказать – топ. В компании с Ушаковым им удалось наладить «движуху» в центре.

Да и первый гол соорудили именно они: Рыбин подал угловой справа, а невысокий Ушаков подставил голову – 1:1.



Липчане разуются первому голу



А затем наконец-то пришло время Григорьева, за которого на пустых трибунах болели жена, дочка и сын. Технично удрав мяч корпусом, он на 69-й минуте всё-таки оказался чуть быстрее Терёшкина и в атаке с ходу поразил ближнюю «девятку» - 2:1.



Герой и именинник Максим Григорьев



Но «Авангард», которому скоро выступать в одной с липчанами «Серебряной группе», тоже не лыком щит. Уйти от поражения гостям помог коварный удар Максима Тарасова за четверть часа до свистка – 2:2.

В конце матча куряне могли и вырвать победу, но удар с перспективной позиции заблокировал защитник липчан Александр Крикуненко.

Любопытная параллель: почти год назад, 7 июля, липчане тоже встречались с курским «Авангардом» и разошлись миром – 0:0. Тогда тоже в центре внимания находился Максим Григорьев: в тот день он впервые сыграл на нашу команду.

В понедельник, 10 июля, парни Первушина проведут дома ответный «товарняк» с тамбовским «Спартаком», а затем им предстоит вылет в Новосибирск, где 16 июня ждёт уже официальный матч чемпионата.



«Металлург» - «Авангард» (Курск) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ивантеев, 18. 1:1 Е.Ушаков, 65. 2:1 – М. Григорьев, 69. 2:2 – М.Тарасов, 76.

«Металлург»: Кобзев, Поликутин (Смирных, 46), Войдель, Крикуненко, Елеев, А.Рыбин, Лямзин (Е.Ушаков,46), Д.Пахомов (Мосиян, 46), Сёмин (Заботкин, 63), М.Болдырев (К.Жуковский, 46), Григорьев (Болдырев, 73 (Горбатенко, 87).

6 июля. Липецк. Стадион «Металлург». 40 зрителей.