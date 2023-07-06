Общество

52 минуты назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения 7 июля холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в трех районах города, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по улице Надежды, № 1 в Каштановом проезде. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Надежды, 15. 
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 3/2 по улице Липовской – машина с водой будет стоять возле дома № 3. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и помещениях №№ 6, 6а, 6 к.2, 6 к.3, 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 4, 9 по улице Крайней. Подвоз воды будет организован по адресу: площадь Победы, 8. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

7 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2 – 4, 7 – 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в Верхнем переулке, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, № 47 по улице Гагарина, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 1а по улице Поселковой, № 2 по улице Металлургов, №№ 1 – 8а, 10, 12, 14 по улице Нахимова, №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское». В эти часы обесточат также улицы Даргомыжского, Воровского, Чкалова, Нектарную, садоводчество «Дачный-3». 

358
#отключения
2

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