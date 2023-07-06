Статистика: липчане тратили меньше на продукты в магазинах, но не экономили на общепите

134 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае – по сравнению с тем же периодом прошлого года он снизился в сопоставимых ценах на 2,8%, сообщает Липецкстат.





Падение товарооборота произошло за счет экономии на пищевых продуктах, включая напитки, и табачных изделий – по итогу пяти месяцев жители Липецкой области потратили здесь 64,8 миллиарда рублей, что на 6,8% меньше, чем год назад. Траты на непродовольственные товары составили более 69,2 миллиарда рублей – на 1,3% больше января-мая 2022 года. На продажи непродовольственными товарами в общем объеме товарооборота пришлось 51,7%, на продовольствие – 48,2%.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.



Оборот общественного питания в январе-мае составил 4,3 миллиарда рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 3822 рубля.



