Экономика

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Статистика: липчане тратили меньше на продукты в магазинах, но не экономили на общепите

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#розничная торговля
Статистика: липчане тратили меньше на продукты в магазинах, но не экономили на общепите

134 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае – по сравнению с тем же периодом прошлого года он снизился в сопоставимых ценах на 2,8%, сообщает Липецкстат. 

Падение товарооборота произошло за счет экономии на пищевых продуктах, включая напитки, и табачных изделий – по итогу пяти месяцев жители Липецкой области потратили здесь 64,8 миллиарда рублей, что на 6,8% меньше, чем год назад. Траты на непродовольственные товары составили более 69,2 миллиарда рублей – на 1,3% больше января-мая 2022 года. На продажи непродовольственными товарами в общем объеме товарооборота пришлось 51,7%, на продовольствие – 48,2%. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в январе-мае составил 4,3 миллиарда рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 3822 рубля.

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#розничная торговля

Комментарии (3)

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Гость.

27 минут назад
Васёк, народ стал больше кушать в кафе.
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БУ-ГА-ГА

32 минуты назад
Васёк, а ты без команды, самостоятельно, даже покушать не можешь))))) ?
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Васёк

53 минуты назад
Под эффективным управлением эффективных менеджеров простой народ даже кушать стал меньше.
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