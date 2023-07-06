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Статистика: липчане тратили меньше на продукты в магазинах, но не экономили на общепите
134 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае – по сравнению с тем же периодом прошлого года он снизился в сопоставимых ценах на 2,8%, сообщает Липецкстат.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-мае составил 4,3 миллиарда рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 3822 рубля.
Гость.
БУ-ГА-ГА
Васёк