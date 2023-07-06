В районе Боринского внедорожник залетел на дорожное ограждение

Никто не пострадал.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня днём на 37-м километре дороги Хлевное-Липецк в районе села Боринского произошло ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Лендкрузер» не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение.В ДТП никто не пострадал.