Происшествия

10 минут назад

В районе Боринского внедорожник залетел на дорожное ограждение

141
#ДТП
1

Никто не пострадал.

Сегодня днём на 37-м километре дороги Хлевное-Липецк в районе села Боринского произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Лендкрузер» не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение.

В ДТП никто не пострадал.

Видео -  vk.com/predlog48
141
#ДТП
1

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