Происшествия
10 минут назад
В районе Боринского внедорожник залетел на дорожное ограждение
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Никто не пострадал.
Сегодня днём на 37-м километре дороги Хлевное-Липецк в районе села Боринского произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Лендкрузер» не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение.
В ДТП никто не пострадал.
Видео - vk.com/predlog48
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Лендкрузер» не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение.
В ДТП никто не пострадал.
Видео - vk.com/predlog48
141