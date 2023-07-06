Владельцев двух квартир аварийного дома не могут найти

Мэрия подозревает, что в доме № 16 по улице 9-й микрорайон до сих пор остаются жильцы, несмотря на запрет.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня докладывала комитету по экономике областного Совета, как продвигается расселение аварийного дома № 16 по улице 9-й микрорайон. Областной Совет зарезервировал в бюджете региона 377 миллионов рублей на расселение дома, поэтому контролирует развитие событий.Евгения Уваркина рассказала, что мэрии удалось сэкономить 12 миллионов рублей из денег зарезервированные на компенсацию переселенцам аренды жилья. Собственники 89-ти из 119 квартир дома, решили получить компенсацию за утраченное жилье деньгами деньги. 57 собственников эти деньги уже получили — на всех 198 миллионов 682 тысячи рублей. Еще 30 собственников оформляют документы. 14 семей предпочли получить вторичное жилье, столько же хотят переехать в новостройки. Собственников двух квартир до сих не могут найти.— Ожидаем, что до конца июля все оплаты будут сделаны, — сказала Евгения Уваркина.Она уточнила те, кто выбрал новостройки, получат жилье в районе Тракторного. Дом, в котором выделят квартиры, скоро начнут строить, его должны сдать не позднее третьего квартала 2024 года.На вопрос депутата Ольги Митрохиной, все ли выехали из аварийного дома, Евгения Уваркина ответила, что по некоторым признакам в доме кто-то остался на свой страх и риск.Комитет по экономике также обсудил поправки в областной бюджет этого года. Доходы бюджета вырастут почти на 4 млрд 811 млн рублей. Из них 2,8 млрд рублей поступили из федерального бюджета, еще 2 млрд — за счет увеличения налога на прибыль.Большую часть денег — 2,3 млрд — направят на развитие городского электротранспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству. В том числе на реализацию мероприятий в рамках концессионного соглашения «Мовиста Регионы Липецк» — 1,8 млрд рублей и более полумиллиарда — на закупку электробусов и создание зарядной инфраструктуры для них.Более 1 млрд 214 млн решено потратить на строительство сетей водоснабжения на улицах Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дороги Орел-Тамбов и Лебедянском шоссе, а также в селе Косыревка и ЖК «Слобода».На строительство второй очереди «Восточного обхода» и дороги в селе Ленино выделяется 525,5 млн рублей, около 236 млн рублей направят на строительство сетей теплоснабжения в микрорайоне «Звездный» и строительство ФАПов в селе Крутогорье Липецкого района, селе Малинки Данковского района и в совхозе Песковатский Грязинского района. 450 млн рублей выделяется на предоставление мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей.С учетом этих поправок доходы областного бюджета 2023 года составят 85 млрд 371 млн рублей, расходы — почти 113 млрд 677 млн рублей, дефицит — свыше 28 млрд рублей.Все члены комитета, кроме депутатов-коммунистов рекомендовали принять эти поправки в бюджет.