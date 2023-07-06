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46 минут назад
При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина
Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
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"Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - ранее уточнил он.
Позже Гладков добавил, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью, - пояснил глава региона.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
⠀
"Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - ранее уточнил он.
Позже Гладков добавил, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью, - пояснил глава региона.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.