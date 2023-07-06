В России

46 минут назад

При обстреле деревни в Белгородской области погиб мужчина

40
#обстрел #Белгород

Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

"Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - ранее уточнил он.

Позже Гладков добавил, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью, - пояснил глава региона.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
40
#обстрел #Белгород

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
#Финляндия #ответные меры
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

сегодня, 15:39

В России
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права
#уклонисты #управление автомобилем
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права

сегодня, 14:59

В России
В Екатеринбурге умерли двое заболевших менингитом сотрудников Ozon
#менингит
В Екатеринбурге умерли двое заболевших менингитом сотрудников Ozon

сегодня, 14:18

В России
В Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка задержаны сотрудницы детсада и опеки
#убийство #дети
В Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка задержаны сотрудницы детсада и опеки

сегодня, 13:34

В России
Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли
#экономика #рубль
Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли

сегодня, 12:53

В России
В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе
#массовое отравление #шаурма
В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе

сегодня, 11:59

В России