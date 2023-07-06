В России
24 минуты назад
Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права
Уклонисты также не смогут заменить просроченное или утраченное водительское удостоверение на новое.
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Также их лишат возможности заменить водительское удостоверение, - передает ТАСС.
"Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия",— отметил Черников на пресс-конференции.
Он также отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле.
"Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть",— добавил он.
11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, станет удовлетворенная жалоба автомобилиста, которой доказал, что не обязан исполнять требование о явке.
"Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия",— отметил Черников на пресс-конференции.
Он также отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле.
"Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть",— добавил он.
11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, станет удовлетворенная жалоба автомобилиста, которой доказал, что не обязан исполнять требование о явке.