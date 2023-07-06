В России

24 минуты назад

Уклонисты не смогут сдавать экзамен на права

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#уклонисты #управление автомобилем

Уклонисты также не смогут заменить просроченное или утраченное водительское удостоверение на новое.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Также их лишат возможности заменить водительское удостоверение, - передает ТАСС.

"Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия",— отметил Черников на пресс-конференции.

Он также отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле.

"Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть",— добавил он.

11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, станет удовлетворенная жалоба автомобилиста, которой доказал, что не обязан исполнять требование о явке.
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#уклонисты #управление автомобилем

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