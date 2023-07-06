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В Екатеринбурге умерли двое заболевших менингитом сотрудников Ozon
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Специалисты проводят необходимые исследования для определения причины смерти.
В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — заявили агентству.
О смерти первого сотрудника сообщалось ранее.
Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, семь случаев заражения сотрудников интернет-магазина опасным недугом зарегистрировали в Екатеринбурге. После этого стало известно, что один из зараженных работников распределительного центра Ozon скончался. В Министерстве здравоохранения Свердловской области выясняют, была ли менингококковая инфекция причиной смерти мужчины, - передает ТАСС.
"Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", – отметили в пресс-службе ведомства.
Менингитом заразились сотрудники распределительного центра Ozon на территории логопарка "Кольцовский". Всех контактных лиц удалось установить.
Специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек.
Отмечается, что рисков заражения для людей, получивших посылки, нет.
Специалисты усилили дезинфекцию помещений, организовали медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных лиц.
"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — заявили агентству.
О смерти первого сотрудника сообщалось ранее.
Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, семь случаев заражения сотрудников интернет-магазина опасным недугом зарегистрировали в Екатеринбурге. После этого стало известно, что один из зараженных работников распределительного центра Ozon скончался. В Министерстве здравоохранения Свердловской области выясняют, была ли менингококковая инфекция причиной смерти мужчины, - передает ТАСС.
"Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", – отметили в пресс-службе ведомства.
Менингитом заразились сотрудники распределительного центра Ozon на территории логопарка "Кольцовский". Всех контактных лиц удалось установить.
Специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек.
Отмечается, что рисков заражения для людей, получивших посылки, нет.
Специалисты усилили дезинфекцию помещений, организовали медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных лиц.
104